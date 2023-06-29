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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصيف بلطيم كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحى .. صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، إقبالاً كبيراً من قبل المصطافين الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى وسط الطبيعة الخلابة للمصيف، وسط حالة من البهجة والفرحة والسعادة.

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ودفعت إدارة مصيف بلطيم بعشرات المنفذين من الغواصين المهرة لتأمين الشواطئ والمصطافين من الغرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فضلاً عن تزويد المصيف بكافة الخدمات المختلفة.
 

وفي سياق آخر، توافد الشباب والأطفال والفتيات في ثاني أيام عيد الأضحى ، للمشاركة في مبادرة العيد أحلى بمشاركة 245 مركز شباب بكفر الشيخ، لتستمر على مدار أيام العيد.

وبلغ عدد من استقبلته مراكز الشباب في كفر  الشيخ  42 ألف مواطن، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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