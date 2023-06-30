أخبار التوك شو| لأول مرة .. خالد سليم يكشف عن محاولة قتله .. ومدحت العدل: مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

لأول مرة .. خالد سليم يكشف عن محاولة قتله



حل الفنان خالد سليم ضيفاً في برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع علي قناة "القاهرة والناس" لكشف العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياته الخاصة والفنية.



مندوب الجماعة في الاتحادية| مدحت العدل: مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد

قال المؤلف مدحت العدل، إن محمد مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد.



منى الشاذلي : أمير كرارة جاي بوسامته وهيبته والطفل جان جالي ببوكيه ورد



أهدى الطفل جان رامز، الإعلامية منى الشاذلي باقة من الورود على الهواء أمس الخميس.

خالد عكاشة يوضح كيفية تصحيح مصر علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية



‏قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة تغيير الصورة السيئة التي حاولت مراكز الدراسات والإعلام الأمريكي أن ينمطوا الدولة المصرية بها في بدايات ثورة 30 يونيو 2013.



شعبنا جبار مزاجه اللي بيحكمه| مدحت العدل: الإخوان تصوروا إنهم هيحكموا 500 سنة

قال الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه أدرك حين أعلن محمد مرسي عن مشروع الـ100 يوم، أن الإخوان يحكمون شعبًا لا يعرفوه.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني فرصة لكل المصريين



‏قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني فرصة لكل المصريين للاستفادة منه وهذا منجز من إنجازات 30 يونيو.



نضال الشافعي يكشف سبب قبوله للمشاركة في مسرحية "سيدتي أنا"



قال الفنان نضال الشافعي، إن رهبة الوقوف علي خشبة المسرح لها إحساس خاص ويتكرر هذا الإحساس معه في كل مرة يقف فيها علي المسرح حتي وإن كان يعرض عرضاً كل ليلة.

نضال الشافعي : أمنية لكل ممثل الوقوف على خشبة المسرح القومي

‏قالت الفنانة داليا البحيري تعليقا على ارتفاع نبرة صوتها أثناء التمثيل على المسرح إن هذا على غير طبيعتها وإنها معروفة بالصوت الهادئ، لكن ساعدها على ذلك محسن رزق وأيضا الفنان نضال الشافعي.

فيهم مادة مسرطنة | وكالة دولية تحذّر من اللبان والمياه الغازية الدايت



عرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان "خبر صادم .. مادة قد تسبب السرطان بمشروبات "الدايت" الغازية".



النهار تنعى رئيس قنواتها المخرج إيهاب أبو زيد إثر رحيله بأزمة قلبية



تنعى شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة علاء الكحكي وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية.

سمير فرج: من أعظم قرارات السيسي تخليص مصر من حكم الإخوان

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن من أعظم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان.

ثابت على موقفي.. خالد سليم: لم أفكر في غناء المهرجانات

أكد الفنان خالد سليم، أنه لم يفكر في أي فترة أن يكون مغنيا لشكل المهرجانات، منوهًا بأنه تم العرض عليه لأكثر من مرة أن يظهر في "دويتو غنائي" في مهرجانات لكنه رفض كافة العروض.