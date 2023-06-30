عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

كهربا
كهربا

علق خبير اللوائح عامر العمايره، على أحداث مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر العمايره: “‏كهربا مازال يخالف كل القوانين و يسجل و هو موقوف”.

وواصل الأهلي مسيرة الانتصارات وحقق فوزاً كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، باستاد القاهرة في الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.

عامر العمايره النادي الأهلي والبنك الأهلي الاهلي والبنك الاهلي الأهلى النادي الأهلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

أسامة حسن يكشف مخطط الأهلي لضم نجمي الدوري المصري وإمام عاشور كلمة السر

موضوعات متعلقة

مهاجم المغرب على رادار الأهلي.. تفاصيل

السوشيال ميديا.. مفاجأة بعقد أوسوريو مع الزمالك.. وهاشتاج العجول الهربانة يتصدر تويتر

شاهد .. ظهور لافت لـ زيزو

رامز جلال وأكرم حسني في مقلب كوميدي مع بيومي فؤاد داخل الطائرة

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

أحسن .. شوبير يوجه رسالة مهمة إلى تريزيجيه لهذا السبب

خالد النبوي يهنئ المتابعين بعيد الأضحى برفقة نجله نور

هاشتاج العجول الهربانة يتصدر تويتر .. شاهد التعليقات والصور

ترشيحاتنا

الموساد يكشف تفاصيل عملية سرية خاصة نفذها في إيران

الرطوبة 85.. الأرصاد: الطقس اليوم شديد الحرارة على معظم المحافظات

الأدلة الجنائية تفحص حريقا في بازار سياحي بالهرم

الأمن في القرآن والسنة.. موضوع خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة

رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف عدد الفارين من السودان منذ اشتعال القتال

إعلان من السعودية بأعداد إصابات الاجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة جديدة.. نسناس شهير عبر تيك توك يحصل على عيدية عيد الأضحى|صور

برشاقة لافتة.. آيتن عامر تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري بقميص شفاف..جمال شعبان يكشف عن حقنة جديدة لعلاج السكر..يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية احذر

غزل بنات أم قطعة جاتوه .. أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ