خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

علق خبير اللوائح عامر العمايره، على أحداث مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر العمايره: “‏كهربا مازال يخالف كل القوانين و يسجل و هو موقوف”.

وواصل الأهلي مسيرة الانتصارات وحقق فوزاً كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، باستاد القاهرة في الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.