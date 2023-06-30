70 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

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ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم ..وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 68 إلى 70جنيها ،سعر سمك بلطي نمرة "2" 67 جنيها، بلغ سمك بلطى أسواني 60جنيها.

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 40 إلى 200جنيه .

ووصل سعر سمك البورى 95 جنيها للكيلو الواحد ، تراوح سمك بورى2 من 44 إلى 64 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 60 و 110 جنيهات، بياض أملس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيه، بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها.



وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 95 جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70 جنيها.



تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 70 إلى 130 جنيها.

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان2 نحو 45 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 50 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 150 الى 270جنيها ، كابوريا من 30 الى 180جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة



تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 380إلى 440 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 270 الى 370جنيها.

تراوحت أسعار الجمبري 2 مابين 170 الى 270جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 70 الى 160 جنيها.



يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ