حبيب الناس كلها.. أمير كرارة ينعي رئيس شبكة قنوات النهار

نعى الفنان أمير كرارة، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب أمير كرارة عبر حسابه الشخصي إنستجرام: “الله يرحمك ويصبر أهلك يا بوب، يا اطيب خلق الله يا حبيب الناس كلها المخرج الكبير إيهاب أبو زيد”.

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.