في أيام عيد الأضحى.. استمتاع المواطنين ببانوراما التطوير| شاهد

شهدت أجواء عيد الأضحى المبارك مظاهر احتفالية وسط بانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول 1.5 كم ، فضلاً عن مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وحديقتى درة النيل ، والسلام .

فيما أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للنوافير بالميادين الرئيسية ، والتى تم تشغيلها لتكتمل منظومة التطوير والتجميل ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات سواء بمدينة أسوان باقى مدن المحافظة ، والتى تم أداء صلاة العيد فى عدد من هذه الحدائق ، فضلاً عن أداؤها أيضاً ببعض مراكز الشباب والأندية التى تم تطويرها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مشدداً على ضرروة تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول بكافة مدن ومراكز المحافظة .

بانوراما التطوير

وخلال إحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك خرج الآلاف منهم ، وخاصة فى الفترة المسائية للإستمتاع بالمواقع التى شهدت أعمال التطوير ، مع إلتقاط الصور التذكارية ، ولاسيما إقبال العرائس على جلسات التصوير " الفوتوسيشن " أمام البرجولات وتصميمات الهوية البصرية ، والبلكونات على كورنيش النيل وسط مشاركة من الأفواج السياحية الزائرة .

وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات لكميات القمامة والكنس بإمتداد حى العقاد ، ومناطق مختلفة عن طريق مشروع النظافة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأعطال الإنارة بغرب سهيل ومدخل خزان أسوان ، مع المرور على المجزر العمومى لمتابعة ذبح الأضاحى ، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان برئاسة محمد محمود بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة والحشائش بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة .

جهود

فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لقروى وادى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة للشوارع بقرى ( 4 و 7 و 8 ) بواسطة فنى الكهرباء بالوحدة ، وبإشراف نائب رئيس المدينة .

وتكامل مع ذلك متابعة الوحدة المحلية لأعمال النظافة العامة بنطاق المناطق السكنية وأحياء المدينة المختلفة ، مع شن حملة لضبط النباشين ، والتحفظ على الأدوات الخاصة بهم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى المطلوب ، علاوة على متابعة أعمال النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول .

وهو الذى تواكب مع قيام الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات كل فى نطاق عمله .