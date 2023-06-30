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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أيام عيد الأضحى.. استمتاع المواطنين ببانوراما التطوير| شاهد

بانوراما التطوير
بانوراما التطوير

شهدت أجواء عيد الأضحى المبارك مظاهر احتفالية وسط بانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول 1.5 كم ، فضلاً عن مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وحديقتى درة النيل ، والسلام .

فيما أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للنوافير بالميادين الرئيسية ، والتى تم تشغيلها لتكتمل منظومة التطوير والتجميل ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات سواء بمدينة أسوان باقى مدن المحافظة ، والتى تم أداء صلاة العيد فى عدد من هذه الحدائق  ، فضلاً عن أداؤها أيضاً ببعض مراكز الشباب والأندية التى تم تطويرها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ،  مشدداً على ضرروة تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول بكافة مدن ومراكز المحافظة .

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بانوراما التطوير 

وخلال إحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك خرج الآلاف منهم ، وخاصة فى الفترة المسائية للإستمتاع بالمواقع التى شهدت أعمال التطوير ، مع إلتقاط الصور التذكارية ، ولاسيما إقبال العرائس على جلسات التصوير " الفوتوسيشن " أمام البرجولات وتصميمات الهوية البصرية ، والبلكونات على كورنيش النيل وسط مشاركة من الأفواج السياحية الزائرة .

وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات لكميات القمامة والكنس بإمتداد حى العقاد ، ومناطق مختلفة عن طريق مشروع النظافة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأعطال الإنارة بغرب سهيل ومدخل خزان أسوان ، مع المرور على المجزر العمومى لمتابعة ذبح الأضاحى ، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان برئاسة محمد محمود بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة والحشائش بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة .

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جهود 

فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لقروى وادى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة للشوارع بقرى ( 4 و 7 و 8 ) بواسطة فنى الكهرباء بالوحدة ، وبإشراف نائب رئيس المدينة .

وتكامل مع ذلك متابعة الوحدة المحلية لأعمال النظافة العامة بنطاق المناطق السكنية وأحياء المدينة المختلفة ، مع شن حملة لضبط النباشين ، والتحفظ على الأدوات الخاصة بهم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى المطلوب ، علاوة على متابعة أعمال النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول .

وهو الذى تواكب مع قيام الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات كل فى نطاق عمله .

 

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