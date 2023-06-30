توك شو| السيسي: هدفنا إنقاذ الملايين من واقع لا يليق بهم.. والبريد المصري يحدث طفرة

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لـ الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو، وقال:" أؤمن يقينًا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن".

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة ، التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، قائلا "أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرة العاشرة لثورة يونيو" .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والحامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم الجمعة، إنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وليس فقط من قبل الدول وإنما من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، فيجب أن تعمل الأمانة العامة دون أي انحياز.

عاشت مصر فترة صعبة، من الزمن، وتلك الفترة كان وقت تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، فالجميع كان يعيش في خوف وقلق، وكانت الكهرباء تنقطع بالساعات، وكانت هناك مشكلات كثيرة تواجه المصريين، حتي جاء يوم النور، وهو الثلاثين من يونيو، وعادت الروح للمصريين مرة ثانية.

نقل مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات من أثينا رسائل قوية من رئيس الوزراء اليوناني ردا على الاتهامات بشأن إغراق المهاجرين، حيث شدد رئيس الوزراء اليوناني عند وصله إلى أعمال القمة اليوم إلى الحاجة لسياسيات أوروبية موحدة تكون أكثر ابتكارا للتعامل مع تجار البشروللتعامل مع الدول التي تدفع المهاجرين وهؤلاء الضحايا أن يدفعون الثمن ويعرضون حياتهم للخطر ثمنا لهذه المخاطر، حيث أن مشكلة وملف الهجرة بدأ منذ ثمان سنوات تقريبا وهو ملف شائك جدا ولم يتوصل زعماء دول الإتحاد الاوروبي حتي هذه اللحظة إلى اتفاق ملزم لـ 27 دولة.

قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من جدة، إن سوريا لها دورا حضريا بارزا في هذه المنطقة علي مر تاريخها وهي دولة مؤسسة في هذه الجامعة وان الجميع يتطلع إلى تفاعل إيجابي مع هذا الحراك العربي لصالح شعبها وتعزيزا لدورها وحضورها.



قال إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن خدمات البريد تنحصر في ثلاثة خدمات رئيسية وهي الخدمات الحكومية والخدمات البريدية والخدمات المصرفية، مؤكدا أنهم يهتمون أولا بالبنية التحتية والتي تمثلت في تطوير المكتبات وشغلهه الشاغل هو خدمة العميل، وأيضا تطوير البنية التحتية الرقمية عن تطوير مراكز البيانات ومراكز البيانات البديلة، للتأهيل لخدمات قوية.