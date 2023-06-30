نشرة الحوادث .. زيارة لكوافير تكشف جريمة مروعة| واصابة لاعب منتخب الملاكمة في تصادم

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير المهمة كان أبرزها جريمة إنهاء سائق لحياة زوجته لرفضها الإنفاق عليه واصابة لاعب بمنتخب الملاكمة في حادث مروع ومأساة الصغيرة كندة في الجيزة.

كعادة السيدات ليلة العيد الذهاب إلى الكوافير، وكانت إحدى تلك الزيارات سببا في الكشف عن مأساة الصغيرة "كندة" بعدما لاحظت سيدة رأس الصغيرة وشعرها محلوق "زيرو" علاوة على آثار حروق في جميع أنحاء جسدها وأغلبها ترك علامات مؤلمة.

تسبب حادث تصادم امام فندق مينا هاوس بالهرم في إصابة ٥ سياح ايطاليين بكدمات وجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عايزة ترجع لطليقها بعد ما اهان كرامتها وعمل مشاكل معانا كلنا لما منعتها عاندتني ضربتها لحد ما ماتت في ايدي".. بهذه الكلمات لخص شاب تفاصيل قتل شقيقته بمدينة أوسيم حيث كان ترغب في العودة لعصمة طليقها ما دفع شقيقها للتعدي عليها بالضرب وإنهاء حياتها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة خنقا بيد زوجها في مدينة اوسيم؛ حيث تبين أن خلافا نشب بينهما بسبب مصروفات المنزل وعدم انفاقه عليهم ورفضها إعطائه أموالا ما دفعه لخنقها.

تسبب اصطدام سيارة ملاكي بالسور الخرساني على طريق الفيوم في إصابة قائدها الذي تبين انه لاعب بمنتخب مصر للملاكمة.