عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث .. زيارة لكوافير تكشف جريمة مروعة| واصابة لاعب منتخب الملاكمة في تصادم

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير المهمة كان أبرزها جريمة إنهاء سائق لحياة زوجته لرفضها الإنفاق عليه واصابة لاعب بمنتخب الملاكمة في حادث مروع ومأساة الصغيرة كندة في الجيزة. 


كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

 

كعادة السيدات ليلة العيد الذهاب إلى الكوافير، وكانت إحدى تلك الزيارات سببا في الكشف عن مأساة الصغيرة "كندة" بعدما لاحظت سيدة رأس الصغيرة وشعرها محلوق "زيرو" علاوة على آثار حروق في جميع أنحاء جسدها وأغلبها ترك علامات مؤلمة.

 

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

 

تسبب حادث تصادم امام فندق مينا هاوس بالهرم في إصابة ٥ سياح ايطاليين بكدمات وجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

 

عايزة ترجع لطليقها بعد ما اهان كرامتها وعمل مشاكل معانا كلنا لما منعتها عاندتني ضربتها لحد ما ماتت في ايدي".. بهذه الكلمات لخص شاب تفاصيل قتل شقيقته بمدينة أوسيم حيث كان ترغب في العودة لعصمة طليقها ما دفع شقيقها للتعدي عليها بالضرب وإنهاء حياتها. 

 

مش عايزه تصرف عليا.. سائق توك توك يروي تفاصيل خنق زوجته بأوسيم

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة خنقا بيد زوجها في مدينة اوسيم؛ حيث تبين أن خلافا نشب بينهما بسبب مصروفات المنزل وعدم انفاقه عليهم ورفضها إعطائه أموالا ما دفعه لخنقها. 

 

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

 

تسبب اصطدام سيارة ملاكي بالسور الخرساني على طريق الفيوم في إصابة قائدها الذي تبين انه لاعب بمنتخب مصر للملاكمة. 

لاعب بمنتخب مصر للملاكمة مش عايزة تصرف عليا طليقها اهان كرامتها اوسيم فندق مينا هاوس إصابة 5 سياح جريمة مروعة حادث سياح ايطاليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

موضوعات متعلقة

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

مش عايزه تصرف عليا.. سائق توك توك يروي تفاصيل خنق زوجته بأوسيم

أحزان العمرانية.. مهتز نفسيا يحاول التخلص من والدته وأخيه

ماتوا حاضنين بعض.. سيارة تدهس سيدة أجنبية وطفليها في منشاة القناطر

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

ترشيحاتنا

نقيب الأطباء البيطريين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول .. هل مثل ثواب المصحف

آلاف الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الفريضة

في ختام قمة بروكسل .. هذه قرارات المجلس الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ