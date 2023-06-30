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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثاني.. احتجاجات أمام السفارة السويدية في بغداد اعتراضا على حرق المصحف

صدى البلد

توافد محتجون عراقيون، اليوم الجمعة، أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد، بسبب حرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأفادت  وكالة الأنباء العراقية “واع” أن "المحتجين بدأوا بالتوافد إلى مبنى السفارة السويدية في العاصمة بغداد للتنديد بحرق نسخة من القرآن الكريم".

استعدادات أمنية مشددة في العراق قبل مليونية الغضب ضد حرق المصحف

شهدت المنطقة الخضراء، وسط العصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، انتشاراً أمنياً مكثفاً مع اغلاق الطرق المؤدية الى السفارة السويدية تزامناً مع التظاهرات المناوئة لحرق المصحف واستفزاز مشاعر المسلمين من قبل أحد اللاجئين من أصول عراقية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن انتشاراً أمنياً مكثفاً في محيط المنطقة الخضراء من جهة جسر الجمهورية وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مبنى السفارة السويدية قرب وزارة الخارجية.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني عراقي إن "العشرات من المحتجين يباشرون تجمعهم بالقرب من مبنى السفارة السويدية استعداداً لتظاهرة مليونية مناوئة لحرق المصحف في السويد على يد أحد اللاجئين من أصول عراقية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، اليوم الجمعة، أنها تلقت رسالة من الحكومة السويدية أعربت فيها الأخيرة عن رفضها الشديد إزاء إقدام لاجئ من أصول عراقية على حرق المصحف أمام المسجد الكبير في العاصمة ستوكهولم.

 

 

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