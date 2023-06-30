لقطات من مران الأهلي في ملعب التتش استعدادًا للمباريات المقبلة .. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبيرلقطات من مران الأهلي اليوم في ملعب التتش إستعداداً للمباريات المقبلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير:لقطات من مران الأهلي اليوم في ملعب التتش إستعداداً للمباريات المقبلة. 📸🦅".

كتب الإعلامي أحمد شوبير، رسالة ساخرة بشأن عدد مباريات النادي الأهلي المتلاحمة في مختلف البطولات الفترة القادمة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “الأهلي هيلعب 3 مباريات الاحد والاربعاء والاحد وبعدين يلعب مع الزمالك يوم 12/7 غالبا وبعدين 4 مباريات ف الدورى يوم 15 و 18 و22 و 25 يوليو وبعدين يلعب كاس مصر وبعدين يسافر السعوديه يلعب السوبر الافريقي يوم 13/8 وبعدين يرجع علي الدورى اللي في اوائل سبتمبر”.

وأضاف: “الظاهر أفشه كان عنده حق لما قال الخوف مش م اللي جاي الخوف من بعد اللي جاي”.

الأهلي يقترب من تحقيق لقب الدوري

النادي الأهلي على بعد 9 نقاط على التتويج ببطولة الدوري المصري الغائبة عن الفريق الأحمر منذ عامين.