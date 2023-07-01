نشرة الفن| وفاة شقيقة المطرب حلمي عبد الباقي.. 100 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم «تاج»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة شقيقة المطرب حلمي عبد الباقي، وتحقيق فيلم تامر حسني "تاج"، 100 مليون جنيه إيرادات.

رحلت اليوم الجمعة 30 يونيو، شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

حقق النجم تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد عزاء المخرج إيهاب أبو زيد -رئيس قنوات النهار الفضائية- بعد رحيله صباح اليوم الجمعة 30 يونيو.

قررت أسرة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، تشييع جثمانها اليوم الجمعة 30 يونيو عقب صلاة المغرب، إلى مقابر العائلة في مشتول القاضي بالزقازيق.

أعلنت الفنانة ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وضعها لمولودها الثاني، مشيرة إلى أنها أطلقت عليه اسم “راشد”.

توفي النجم الأمريكي آلان أركين الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة امتدت على مدار 7 عقود على المسرح وشاشة التلفزيون.