نشرة الفن| وفاة شقيقة المطرب حلمي عبد الباقي.. 100 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم «تاج»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة شقيقة المطرب حلمي عبد الباقي، وتحقيق فيلم تامر حسني "تاج"، 100 مليون جنيه إيرادات.
ادعولها بالرحمة.. وفاة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي
رحلت اليوم الجمعة 30 يونيو، شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.
100 مليون جنيه حصيلة الإيرادات الدولية لفيلم تاج لـ تامر حسني
حقق النجم تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.
مكان وموعد عزاء إيهاب أبو زيد
أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد عزاء المخرج إيهاب أبو زيد -رئيس قنوات النهار الفضائية- بعد رحيله صباح اليوم الجمعة 30 يونيو.
إعلان موعد عزاء وجنازة شقيقة حلمي عبد الباقي
قررت أسرة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، تشييع جثمانها اليوم الجمعة 30 يونيو عقب صلاة المغرب، إلى مقابر العائلة في مشتول القاضي بالزقازيق.
أسمته «راشد».. ديانا كرزون تضع مولودها الثاني
أعلنت الفنانة ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وضعها لمولودها الثاني، مشيرة إلى أنها أطلقت عليه اسم “راشد”.
وفاة آلان أركين عن 89 عاما
توفي النجم الأمريكي آلان أركين الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة امتدت على مدار 7 عقود على المسرح وشاشة التلفزيون.