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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسمته «راشد».. ديانا كرزون تضع مولودها الثاني

ديانا كرزون
ديانا كرزون

أعلنت الفنانة ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وضعها لمولودها الثاني، مشيرة إلى أنها أطلقت عليه اسم “راشد”.

ونشرت ديانا كرزون، عبر “إنستجرام” صورة لزوجها ومولودها الجديد، وعلقت عليها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمد لله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود أسميناه (راشد).. أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين».

ديانا كرزون ولقب ستار العرب 

وعلي صعيد آخر، سبق أن تحدثت ديانا كرزون، عن حصولها على لقب “ستار العرب”، وقت اشتراكها في برنامج “سوبر ستار”، وقالت: “حصلت على لقب سوبر ستار العرب بشكلي الذي أفتخر به، قبل إنقاص وزني”، مضيفة: “كان هدفي وصول صوتي للناس، وأكبر دليل هو فوزي باللقب، ولو كنت مهتمة بالشكل المثالي؛ لم أكن سأشارك”.

وأكدت ديانا كرزون أنها خضعت لعملية جراحية لخسارة الوزن، وقالت: “عملية إنقاص الوزن أجريت لي في مصر عام 2005، وأنا لجأت للعملية؛ من أجل نفسي، وكنت سعيدة، ولا أعرف لماذا حصل الهجوم عليَّ بعدها”.

وأضافت أن "مشاركتها في برنامج سوبر ستار كان محور تغيير في حياتها بشكل كبير، فقد شاركت فيه بعد خروجها من الجامعة مباشرة، وتحولت إلى نجمة فجأة، وأصبحت لديها شركة إنتاج، وسفر، وتصوير، وحفلات، وكان عمرها 18 سنة".

يذكر أن ديانا كرزون، فازت بلقب “سوبر ستار العرب”؛ وذلك بعد تفوقها مباشرة على منافستها السورية “رويدا عطية”، و أصدرت أول ألبوماتها، بعنوان "ديانا سوبر ستار العرب" عام 2003، مع شركة ميوزيك ماستر، واشتهرت منه أغنيتان، هما "إنساني ما بنساك"، و"الشر برا وبعيد".

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