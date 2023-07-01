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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي محافظة قنا يستغيثون من غلق مستشفى الرمد منذ 2014

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة قنا؛ بسبب غلق مستشفى الرمد منذ عام 2014، الذي كان يخدم أبناء المحافظة والأقاليم المجاورة.

ويقول المواطن محمد صالح، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد”: "مستشفى الرمد بقنا تأسس عام 1921؛ لتقديم الخدمة العلاجية لأبناء محافظة قنا والأقاليم المجاورة في ذلك الوقت، إلا أن أبوابه أغلقت في عام 2014 بحجة التجديد والتطوير، بعد تخصيص ميزانية لذلك، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت معاناة المرضى مع العيادات الخاصة والخارجية" لافتا إلى أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى بمديرية الصحة، ولكن لم تتم الاستجابة حتى الآن.

وأضاف الشاكي: "لذلك نناشد نحن المواطنين بمحافظة قنا، المسئولين التنفيذيين، بضرورة التحرك والتدخل لدى الدوائر المعنية بهذا الأمر، لتخفيف العبء عن الفقراء، ولمكانة محافظة قنا الكبيرة التي هي بحاجة شديدة وضرورية إلى مستشفى حكومي لأمراض العيون، يوفر الكشف والعلاج لمواطنيها بأسعار رمزية، تناسب ظروفهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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