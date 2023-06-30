أبو العينين: ملاحقة رجال الأعمال بأوقات سابقة ساهمت في هروب المستثمرين.. فيديو

أكّد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على وجود ثورة علمية في جامعات مصر يلمس المواطنون نتائجها فيما بعد، مشيرا إلى أنه لا أحد ينكر تعرض المواطن لضغوطات اقتصادية لكن الشعب المصري سيشعر بنقلة حضارية.

أضاف محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، أنّه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر أن تقضي على العشوائيات، ولابد من الإسراع في تطوير قطاعات الصحة والتعليم.

وعن مشكلات الاستثمار في مصر، أوضح وكيل مجلس النواب، أنّه هناك رواسب حدثت بعد 2011 وهرب المستثمرين بعد تشويههم من بعض المسئولين السابقين، لافتا إلى أن ملاحقة رجال الأعمال في أوقات سابقة ساهمت في هروب المستثمرين: «قالوا عليهم حرامية».

هروب المستثمرين في أوقات سابقة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم

تابع النائب محمد أبو العينين، أن هروب المستثمرين في أوقات سابقة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما قامت الدولة بإنعاش الاستثمار بعد ثورة 30 يونيو حتى لا تسقط البلد، من خلال إطلاق المبادرات الصناعية والزراعية.

واختتم وكيل مجلس النواب، بالإشارة إلى أن المستثمر لا يقدر على منافسة الدولة وتسبب ذلك في الإحجام عن الاستثمار، لكن تدخل الرئيس السيسي ساهم في جذب القطاع الخاص مرة أخرى، بينما القيمة المضافة للمشروعات مثل قناة السويس ارتفعت، لافتا إلى أنّ تخارج الدولة من بعض الأنشطة يبشر بمرحلة جديدة من التفاعل مع المستثمرين.