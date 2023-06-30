أبو العينين: أطالب بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ لتعظيم ورادتنا

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ لتعظيم ورادتنا، مشيرا إلى أن وجود الشركات الكبرى في كل المجالات؛ سيسهم في جذب كل شركات العالم.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن جميع دول القارة الأفريقية تحتاج إلى الصناعات الحيوية، والفرصة أمامنا لنكون المصدرين لها، موضحاً أن الرئيس السيسي يعظم من قيمة الموانئ؛ من أجل تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن موقع مصر الجغرافي، فريد، لأنها تقع في منتصف العالم، وتطل علي البحرين الأحمر والمتوسط، ولديها قناة السويس التي تربطهما ببعضهما البعض.