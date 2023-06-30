أبو العينين: لابد للمرشح الرئاسي تقديم رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه لابد من المرشح الرئاسي الذي سوف يترشح في الإنتخابات الرئاسية القادمة تقديم رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وماذا سيقدم لشعب مصر خلال فترة حكمه للبلاد ويتكلم مع الجميع بلغة جديدة حتي يستطيع النهوض بالدولة.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع علي قناة صدي البلد، أنه لابد الإستفادة من جميع السلبيات التي تحدث في الماضي، ولابد أن يكون للمرشح برنامج انتخابي قوي يتحدث فيه عن كيفية استغلال طاقة الشباب داخل الدولة والاستفادة من الموارد، للنهوض بالجمهورية الجديدة.

وتابع محمد أبو العينين، أن الأحزاب لابد أن يكون لديها رؤي لخدمة الشارع والمواطنين المصريين، مشيراً إلى أنه إذا كان الحزب السياسي ليس له تفاعل مع الناس فواجب عليه عدم تقديم مرشح للرئاسة.