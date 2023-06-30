من ركلة جزاء.. الداخلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري

نجح فريق الداخلية في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.



أحرز عبد العزيز السيد هدف تقدم الداخلية في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ليتمكن لاعبو الفريق في الحفاظ على شباكهم في ظل الضغط الهجومي من قبل لاعبو المقاولون العرب.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى محمد أبو السعود، أمير عايد وأحمد الشيميوعمر سافيولا وعبد الرحمن جبنة وأحمد علاء وفاروق نور الدين ولويس إدوار واماندو انياص وجون اوكلي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل فريق الداخلية كالتالي: عماد السيد في حراسة المرمي، وكمال أبوالفتوح وأحمد عادل عبد الرسولومحمود طلعت عبد الواحد وكليتشي شيميزي وكريم يحيي عبد الرحمن وعبد العزيز السيد زيزو والآن كيمبادي ووليد مصطفى فرج وأحمدرشيد وعبدالرحمن البانوبي.