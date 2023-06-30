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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

أرشيفية
أرشيفية

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة البحر الكاريبي، الأسبوع المقبل، للقاء رئيس وزراء هايتي ومناقشة طلبه إرسال قوة أجنبية إلى الدولة المنكوبة بالعنف والفقر، وفق ما أعلنه مسؤولون الجمعة.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي ترينيداد وتوباجو، يوم الأربعاء، لحضور قمة مجموعة الكاريبي (كاريكوم) قبل التوجه إلى غويانا في اليوم التالي.

وسيلتقي رئيس وزراء هايتي آرييل هنري في القمة، الأربعاء، لبحث الوضع في البلد الأفقر في الأمريكيتين والذي يشهد أزمات متعددة منذ سنوات.

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل قد قالت، الخميس، بعد عودتها من بور أو برنس إن الوضع في هايتي "لم يكن يومًا بهذا السوء".

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من جهتها، قالت مسؤولة الخارجية الأمريكية لشؤون المنطقة باربرا فينشتاين إن أنتوني بلينكن "سيحضّ" آرييل هنري على العمل على "توسيع الإجماع السياسي" و"إيجاد حل سياسي يعيد هايتي إلى النظام الديمقراطي".

ويطالب هنري منذ نحو عام بإرسال قوة دولية إلى بلاده لاستعادة الأمن في مواجهة العصابات المسلحة التي تنشر العنف في سياق فقر مدقع وصعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الطبية.

لكن شرعية رئيس الوزراء نفسه موضع شكّ، إذ لم تجرِ هايتي انتخابات، منذ العام 2016، كما اغتيل الرئيس جوفينيل مويس في تموز/يوليو 2021.

ولم تعرض أي دولة حتى الآن قيادة قوة دولية في مواجهة فرص نجاح ضئيلة.

البرازيل وكندا منخرطتان بشكل كبير في هذه النقاشات، لكن الولايات المتحدة ترفض قيادة مثل هذه القوة، وتدعم تعزيز قدرات الشرطة المحلية.

 

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