كورال "روح الشرق" يخطف الأنظار فى احتفال الإنتاج الثقافى بثورة 30 يونيو

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، فعاليات احتفال القطاع بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشهد الافتتاح تفاعل جمهور ساحة الهناجر مع كورال روح الشرق بجامعة عين شمس، بترديد ماقدمه الكورال من أغانى وطنية شهيرة منها " ياحبيبتى يامصر، اسلمى يامصر، بشرة خير، فيها حاجة حلوة، بلادنا أمانة فى أيدينا" .

واليوم فى التاسعة مساء، يعيش جمهور الهناجر مع عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية، فى الليلة الثانية من احتفال القطاع بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، من خلال تقديم مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية يشدو بها "المطرب محيي صلاح، المطربة شيماء وجيه، المطرب أحمد محسن" .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .