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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديم الصف الأول الثانوى لتمريض الفيوم .. تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط التنسيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المدارس الثانوية  للتمريض عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، شروط و قواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ( لجميع الادارات التعليمية )، خاص بالعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتقديم ابتداء من الثلاثاء 4 /7/ 2023 بإذن الله و هي موحده بحسب القرار علي مستوي الجمهورية .. 

 ويعتبر تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض أحد فروع التعليم الفني الذي يمكن للطلاب الالتحاق به بعد إتمام المرحلة الإعدادية للقبول في مدارس التمريض نظام خمس سنوات كما يستهدف التمريض أيضا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي أو دخول كليات التمريض.

وتعد وزارة الصحة والسكان هي المسؤولة على الإشراف العملية التعليمية وتحديد تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض سواء بمدارس الثانوية الفنية للتمريض أو الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية والتى يبلغ عددها 12 معهدا على مستوى الجمهورية.

وبعد الانتهاء من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات على مستوي الجمهورية 

من المقرر أن تعلن وزارة الصحة والسكان عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض، حيث تعمل الوزارة على تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض وفقا لنتيجة الشهادة الإعدادية ودرجات الطلاب في كل محافظة ونسبة النجاح الكلية حتي يتم تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض.

وشروط تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض

1- يجب أن يكون الطالبه حاصله على الشهادة الإعدادية في نفس عام تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض.

2- أن يكون الطالبه المتقدمه مصريه الجنسية.

3- لا يقل عمر الطالبه المتقدمه عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 عاما.

4- يجب أن تجتاز الطالبه الكشف الطبي والاختبار الشخصي.

5- يجب أن يتم اجتياز الاختبارات النفسية في المدرسة.

6- وفي الحالة الطالبات يجب أن تكون المتقدمة غير متزوجة ويشترط عدم زواجها أثناء سنوات الدراسة في التمريض.

7- يجب أن يكون الطالبه حسنة المظهر والسلوك والسمعة.

 

اختبارات القبول في تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 / 2024 التمريض كالتالى:

1- الاختبار الشخصي ويشمل (قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل).

2- الاختيار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات).

3- الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

4- اختبار اللغة العربية من خلال اختبار الإملاء ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار.

5- اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات.

6- اختبار كشف الهيئة ويشمل (الخلو من العيوب الخلقية- حسن المظهر- سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن).

7- وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات، يتم أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة.

 

الأوراق المطلوبة في تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض كالتالي:

1- تقديم عدد (6) صور شخصية للطالب 4×6.

2- تقديم صورة بطاقة ولي الأمر.

3- تقديم أصل الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

4- تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

5- تقديم شهادة ميلاد أصلية و3 صور منها.

6- تقديم طوابع مهن طبية ودمغات

7- تقديم استمارة التقديم.

 

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