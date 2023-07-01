أخبار التكنولوجيا.. الشركة الأعلى قيمة على الكوكب.. آبل تسطر تاريخًا جديدًا وتتخطى 3 تريليونات دولار.. مفاجأة قادمة مع هواتف iPhone 15 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



جددت شركة آبل تحذيرها للمستخدمين، وذلك بشأن إيقاف خدمة الصور My Photo Stream بشكل نهائي في 26 يوليو الحالي، حيث تعمل الخدمة على تخزين الصور التي تم التقاطها تلقائيا في آخر 30 يومًا.



استطاعت شركة Apple آبل الأمريكية أن تسطر تاريخًا جديدًا وسط عمالقة شركات التكنولوجيا وشركات العالم أجمع، حيث تخطى رأسمال الشركة السوقي 3 تريليونات دولار أمريكي لتكون الشركة الأعلى قيمة على الكوكب.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإعادة تشكيلة هواتف الفئة المميزة FE للسوق قريبًا مع طرح هاتف Galaxy S23 FE ، الذي يعد أرخص هاتف شبابي قادم من الشركة والنسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23، وكشفت التسريبات عن حصول الهاتف بالفعل على عدد كبير من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه.



كشفت تسريبات أن هواتف iPhone 15 Pro القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحصل على عدد من الميزات والمفاجآت الكبيرة أبرزها خاصية من شأنها تغيير قواعد اللعبة في تصميم الهواتف الذكية، حيث ستحصل الهواتف على إطار مصنوع من التيتانيوم.



يعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية واحدا من أفضل هواتف شركة سامسونج للشباب، خصوصا أن يتوافر بسعر مناسب للغاية مع إمكانات متميزة للشاشة وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية كبيرة 5000 مللى أمبير مع معالج جيد.

كشفت شركة شاومي لأول مرة عن جهاز التابلت Xiaomi Pad 6 في الصين منذ أسابيع، إلا أن الشركة قامت بطرحه في عدة أسواق منها السوق الهندية، ثم طرحه مواصفات مناسبة في السوق الأوروبية، وكشفت تسريبات عن سعر الجهاز في أوروبا.



تعتزم شركة “وان بلس” الصينية إطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة للفئة المتوسطة والشباب، تحت اسم OnePlus Nord 3، حيث من المقرر أن تعلن الشركة عنه في 5 يوليو القادم، وقد كشفت الشركة بالفعل عن تصميم الهاتف مع عدد من المواصفات الجبارة.