عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقدرش أطبخه | شيف مصرية تثير جدلا على فيسبوك بسبب رأس عجل

لحمة الرأس
لحمة الرأس

أثار مقطع فيديو جديد لـ شيف مصرية حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .. فما القصة؟


نشرت شيف مصرية تدعى امل مقطع فيديو لرأس عجل وأوضحت أن زوجها يريد تناول لحمة الرأس وهى مرعوبة من منظرها.

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول


وقالت أمل في مقطع الفيديو الخاص بها إن زوجها طلب منها إعداد لحمة الرأس بطريقة احترافية ومميزة عن الأطباق التقليدية التي يتم استخدام لحمة الرأس فيها.


وأكدت الشيف أمل عبر صفحتها على فيسبوك  أنها غير مستوعبة لفكرة عمل أكلة من رأس كائن حي بها أسنان وعيون وأنف فهذا المشهد بالنسبة لها مرعب وغير مقبول نفسيا.


ورفضت الشيف أمل طهيها من الأساس وقامت بإعطاء الرأس لأحد المعارف لأنها لن تستطيع عملها ولا إعدادها ولا تناولها بسبب الشعور الذي انتابها عند رؤية رأس العجل.


حاز مقطع فيديو الشيف أمل ورأس العجل إعجاب عدد كبير من رواد سوشيال ميديا وتفاعلوا معه بشكل متباين فمنهم من أعجب برد فعلها وأيدها ومنهم من ضحك بسبب ما فعلته.

 

شاهد الفيديو… 

https://fb.watch/lw15QDMWb0/?mibextid=Nif5oz

شيف مقطع فيديو سوشيال ميديا لحمة الرأس رأس عجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

اختار الإعارة| أول تعليق من فرج عامر على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

حفاظا على حياة الأطفال .. مبيدات طبيعية لقتل الذباب

الشاي الأخضر يعالج جرثومة المعدة .. ويسبب أضرارا فى حالة واحدة | اكتشفها

أكلات عيد الأضحى .. طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار

حقيقة علاقة هرمون الكورتيزول بفقدان الوزن

طريقة عمل اللحمة الضاني في الفرن

دينا تثير الجدل بصورة جديدة لها على الفيس بوك .. فما السبب ؟

متى يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية؟.. استشاري تغذية علاجية يوضح

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ