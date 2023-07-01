مقدرش أطبخه | شيف مصرية تثير جدلا على فيسبوك بسبب رأس عجل

أثار مقطع فيديو جديد لـ شيف مصرية حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .. فما القصة؟



نشرت شيف مصرية تدعى امل مقطع فيديو لرأس عجل وأوضحت أن زوجها يريد تناول لحمة الرأس وهى مرعوبة من منظرها.



وقالت أمل في مقطع الفيديو الخاص بها إن زوجها طلب منها إعداد لحمة الرأس بطريقة احترافية ومميزة عن الأطباق التقليدية التي يتم استخدام لحمة الرأس فيها.



وأكدت الشيف أمل عبر صفحتها على فيسبوك أنها غير مستوعبة لفكرة عمل أكلة من رأس كائن حي بها أسنان وعيون وأنف فهذا المشهد بالنسبة لها مرعب وغير مقبول نفسيا.



ورفضت الشيف أمل طهيها من الأساس وقامت بإعطاء الرأس لأحد المعارف لأنها لن تستطيع عملها ولا إعدادها ولا تناولها بسبب الشعور الذي انتابها عند رؤية رأس العجل.



حاز مقطع فيديو الشيف أمل ورأس العجل إعجاب عدد كبير من رواد سوشيال ميديا وتفاعلوا معه بشكل متباين فمنهم من أعجب برد فعلها وأيدها ومنهم من ضحك بسبب ما فعلته.

شاهد الفيديو…

https://fb.watch/lw15QDMWb0/?mibextid=Nif5oz