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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطيفة: اتنصب عليا كتير.. وهاني الناظر يكشف عن عادات تصيبك بـ«التينيا» | أهم أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

حسبي الله ونعم الوكيل | لطيفة : اتنصب عليا كتير

قالت الفنانة لطيفة، إنها تعرضت لعمليات نصب واحتيال كثيرة على مدار مسيرتها الفنية.

 

أنا مش ضد الحجاب.. تامر عبد المنعم: مينفعش طفلة 10 سنوات تُقتل براءتها

أكد الفنان تامر عبد المنعم، أنه لا يعارض فكرة الحجاب، قائلا:" انا مش ضد حجاب الفتيات مطلقا".

 

منها حمام السباحة.. هاني الناظر يكشف عن عادات تصيبك بـ«التينيا»| فيديو

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من بعض العادات في فصل الصيف، والتي قد تؤدي للإصابة ببعض الأمراض التي يخشى منها العديد من المواطنين، مثل مرض "التينيا الملونة"، و"الحامونيل"، وغيرها من الأمراض. 

 

الفريق محمد حجازي: العديد من الدول تسعى لزيادة التعاون مع مصر عسكريا| فيديو

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن هناك عدة أنواع للتدريبات المشتركة، حيث يتم تنفيذ التدريبات المشتركة مع عناصر القوات المسلحة بالدول الأخرى، من خلال إطار تدريبات مجمعة

استثمارات حكومية بـ 1.8 تريليون جنيه .. تنمية الصعيد في 10 أعوام

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن تنمية وتطوير صعيد مصر خلال الـ 10 أعوام الماضية.

 

نهب وتخريب.. 45 ألف جندي ومدرعات بشوارع فرنسا لهذا السبب

عرضت فضائية "العربية " تقريرا عن تعرض عدة مدن فرنسية لموجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب والنهب والتخريب.

 

سلعة أساسية في كل مطبخ تنقذك من أثر لدغة قنديل البحر |فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، نصائح مهمة للمواطنين لكيفية التعامل مع لدغة قنديل البحر.

إنقاذ الوطن.. المصريون يُجيبون عن تساؤل: «ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو؟»|فيديو

استعرضت قناة إكسترا نيوز في تقرير لها آراء المواطنين حول ثورة 30 يونيو والمميزات التي حققتها الثورة المجيدة.

لطيفة هاني الناظر مصر 30 يونيو اخبار التوك شو

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