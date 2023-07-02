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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فراخ محشية أرز

طريقة عمل الفراخ
طريقة عمل الفراخ المحشية رز

تقدم الشيف مي طريقة عمل فراخ محشية بالأرز بمذاق لا يقاوم وشكل مشبع لعشاق الفراخ بالخطوات التالية: 

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المكونات لعمل فراخ محشية رز 


- 4 فراخ متوسطة الحجم
- 1 كوب أرز مصري
- 2 كوب مرق دجاج
- 1/2 كوب بصل مفروم
- 2 فصوص ثوم مفرومة
- 1/4 كوب زيت زيتون
- 1 ملعقة صغيرة بهارات الكاري
- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
- ملح حسب الذوق
- 1/4 كوب صلصة الطماطم

طريقة عمل الفراخ المحشية رز

1. قومي بغسل الفراخ جيداً وتنظيفها من الأحشاء والدهون.

2. في وعاء، اغسلي الأرز جيداً واتركيه جانباً.

3. في مقلاة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبل البصل.

4. أضيفي الأرز إلى المقلاة، وقلبيه لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح شفافاً.

5. أضيفي المرق والتوابل (الكاري، الكمون، الفلفل الأسود، والكزبرة) إلى المقلاة، واتركيها حتى تغلي.

6. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويمتص السائل.

7. أضيفي الصلصة الطماطم إلى المقلاة واتركيها على النار لمدة 5 دقائق.

8. املأي الفراخ بالأرز المحشو، ثم اغلقي الفراخ بإحكام باستخدام أسنان خشبية.

9. ضعي الفراخ المحشوة في صينية خبز، واضيفي المرق إلى الصينية.

10. غطي الصينية بورق الألمنيوم، واطهي الفراخ في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45-60 دقيقة حتى ينضج الفراخ تماماً ويصبح لونها ذهبياً.

11. قدمي الفراخ المحشوة بالأرز ساخنة، ويمكن تقديمها مع السلطات أو الخضروات المشوية.

ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من الخضروات إلى الأرز المحشو، مثل الجزر والفلفل والبازلاء، لإضافة المزيد من النكهة والفوائد الغذائية.

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