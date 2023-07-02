فرنسا تنهار.. العرقية تشعل البلاد ..تبرعات لوالدة نائل وأضعافها لعائلة القاتل

جمع مدونون ما يقرب من 500 ألف يورو من التبرعات عبر الإنترنت لعائلة الشرطي الفرنسي الذي قتل الشاب الجزائري نائل في نانتير بالقرب من باريس.



بينما بلغت التبرعات التي تم جمعها لوالدة الفتى المقتول، 76 ألف يورو، حسبما أفادت نوفوستي.

ونشر مدونون الدعوة للتبرع تحت عنوان "دعم عائلة ضابط شرطة نانتير"، على موقع التبرع Gofundme، وخلال يومين تم جمع 493166 يورو، بينما كان الهدف الأصلي 50 ألف يورو.

وفتحت قضية جنائية ضد الشرطي البالغ من العمر 38 عاما، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وهو حاليا قيد الاعتقال.

ولمساعدة والدة الفتى المقتول، تم على موقع Leetchi الإعلان عن جمع التبرعات، وخلال الفترة الماضية تم جمع 76323 يورو.

كان قد قام أحد رجال الشرطة الفرنسية بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة.