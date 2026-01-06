رئيس جامعة عين شمس وقيادات الجامعة يهنئون الأنبا إرميا بعيد الميلاد المجيد

في إطار حرص جامعة عين شمس كواحدة من اعرق المؤسسات الأكاديمية المصرية على ترسيخ قيم التسامح والترابط الشعبي، استقبل نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية وفد جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، و ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د اماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و ا.د رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ورافق سيادتهم أثناء الزيارة الاستاذ إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وذلك لتقديم التهنئة ، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

تجديد أواصر المحبة

وخلال اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا إرميا ولجميع الأخوة الأقباط، مؤكداً أن جامعة عين شمس تعتز بمشاركتها في كافة المناسبات الوطنية والدينية التي تجمع المصريين كما أعرب سيادته عن تقديره العميق للدور التنويري الذي يلعبه المركز الثقافي القبطي، مؤكداً أن الأعياد في مصر، هي محطات لتجديد أواصر المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الشعب المصري كنسيج واحد لا يتجزأ وليست مناسبات دينية فحسب.

مشيرا إلى ان الأعياد هي الفرصة المثالية لإظهار قوة التلاحم بين مختلف أطياف المجتمع متمنياً ان يديم الله على مصر نعم الاستقرار والازدهار.

وفي المقابل، استقبل نيافة الأنبا إرميا وفد الجامعة ببالغ الحفاوة، مثمناً هذه المبادرة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية. وأشاد نيافته بالدور الريادي لجامعة عين شمس، ليس فقط كمنارة للعلم والبحث العلمي، بل كعنصر فاعل في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والتآخي.

مضيفا ان زيارة قيادات صرح علمي عريق مثل جامعة عين شمس تعكس روح المودة المتجذرة في قلب الوطن، وتؤكد أن العلم والإيمان يعملان معاً من أجل رفعة الإنسان المصري."