تسريب إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتورطين

شهد اليوم الأحد الموافق 2 يوليو نشر جروبات شاومينج على تليجرام ، إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023 على تليجرام

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور قيل إنها تخص امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد دقائق من توزيعه على طلاب الثانوية العامة

عقوبة الغش

وفى الإطار نفسه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، لظاهرة الغش فى الإمتحانات وتسريب الإمتحانات حيث نص على ان يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وذلك وفقا لما جاء بالمادة الأولى منه.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.