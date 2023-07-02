عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تسريب إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتورطين

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شهد اليوم الأحد الموافق 2 يوليو نشر جروبات شاومينج على تليجرام ، إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه  طلاب الثانوية العامة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023 على تليجرام

 

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور قيل إنها تخص امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023  الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023  داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد دقائق من توزيعه على طلاب الثانوية العامة 

 

عقوبة الغش 

 

وفى الإطار نفسه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، لظاهرة الغش فى الإمتحانات وتسريب الإمتحانات حيث نص على ان  يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وذلك وفقا لما جاء بالمادة الأولى منه.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

 

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

أسئلة امتحان الفيزياء إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023 امتحان الفيزياء الفيزياء امتحان الفيزياء 2023 امتحان التاريخ 2023 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

جار الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

ترشيحاتنا

روسيا تحبط أنشطة تخريبية أوكرانية في دونيتسك

طرق طيبة للحفاة.. تعرف على أهم الإصدارات الشعرية لـ محمود قرني

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

روسيا : أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

رضوى الشربيني في ورطة بسبب الراجل خروف.. وهذه العقوبة في انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحويلها للتحقيق.. شاهد أجرأ إطلالات رضوى الشربيني وضعتها في مأزق

وشه وحش عليها.. شاهد جامب سوت رضوى الشربيني قبل تحويلها للتحقيق

البنات بتحب الخروف.. القصة الكاملة وراء تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ