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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهجوم الــ19 الإسرائيلي.. الكشف عن مقتل جنرال إيراني في سوريا

غارات جوية
غارات جوية

 


خلال الغارة الإسرائيلية على سوريا، قتل جنرال إيراني في الحرس الثوري، يدعى حسين سوهاني، وفق ماذكرت صحف ووسائل إعلام إيرانية.
قتلت غارة إسرائيلية على حمص،الجنرال،سوهاني أحد أبرز القادة الإيرانيين المتخصصين في صناعة الطائرات المسيرة، وذلك وفق ماجرى الإعلان عنه اليوم الأحد.

وشن الطيران الإسرائيلي منتصف ليل أمس، غارات عدة على مواقع إيرانية بريفَي حمص الشمالي والجنوبي. 
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الدفاعات الجوية تصدّت للقصف الإسرائيلي، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أُطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل في وقت سابق. 
وأضاف أن الطائرات هاجمت أيضاً أهدافا أخرى في المنطقة، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الصاروخ السوري.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الضربات الإسرائيلية طالت أطراف حمص الشمالية الشرقية في مناطق تعتبر حاضنة لـحزب الله اللبناني أوتوستراد حمص - حماة، إذ يرجح وجود مستودعات ذخيرة، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشف المرصد أن هذا الهجوم يعتبر الـ19 منذ بداية العام الحالي 2023.

 

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