فى ختام سهرات العيد .. نيكول سابا تشعل أضخم شواطئ العلمين الجديدة

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا خلال إحيائها حفلا غنائيا جماهيريا فى ختام عيد الأضحى على أضخم شواطئ العلمين الجديدة " Notch" بحضور عدد كبير من السباح العرب من مختلف الجنسيات.



حضرت نيكول بكامل أناقتها بصحبة مدير اعمالها ال dj العالمى ياسر الحريري وتصاعدت الإثارة مع صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنيتها الجديدة "فيلينج كول " حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

واشعلت نيكول الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها التي تالقت بها طوال مشوارها الفني.



حرصت نيكول على توجيه تحية خاصة للجمهور من مختلف الجنسيات العربية معلفة: " ديما مصر بتجمعنا .. بس احنا كمان فى مدينة العلمين العالمية" .



وكانت مفاجأة الحفل مع تقديم نيكول لاستعراض أكثر اثارة لاغنيتها الجديدة " فيلنج كول" والتى تصدرت تريندات مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا وقدمتها مرتين تلبية لرغبات الجمهور وهى كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وإخراج ايلى فهد.

وظهر النجم يوسف الخال زوج نيكول سابا كضيف شرف بكليب "فيلنج كول" بمشاهد طريفة لفتت أنظار المشاهدين.

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