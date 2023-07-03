صيدلة القاهرة تعلن عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية

أعلنت كلية الصيدلة - جامعة القاهرة ، عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية كدبلوم مهنى أول مرة للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقالت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ، أنه تمت الموافقة على تحويله من دبلوم أكاديمي إلى دبلوم مهنى بقرار وزاري رقم ٥١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣.

و اضافت ، يهدف دبلوم اليقظة الدوائية المهني الى تقديم الخبرة العلمية والعملية اللازمة للعمل في مجال اليقظة الدوائية والتي تتضمن مفهوم اليقظة الدوائية وكيفية تقييم الآثار الضارة للدواء ونظام الابلاغ عنها لهيئة الدواء المصرية بالاضافة الى مستندات وصف نظام اليقظة، خطة ادارة المخاطر، وتقارير الآثار الضارة الخاصة بمستحضرات شركات الأدوية.

وذلك من خلال تقديم محاضرات نظرية شاملة إلى جانب التدريب العملي بأقسام اليقظة الدوائية بشركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية. لمزيد من المعلومات والشروط وخطوات التقدم برجاء الدخول على موقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

‏https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx