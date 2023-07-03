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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

صدى البلد

سطلانة ريال مدريد والأهلي سطلانة .. الجُملتان الأكثر بحثا حاليًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما فعله فريق الكرة الأول بالأهلي مع أغنية سطلانة التي تم طرحها في أحد الأفلام السينمائية، بطولة علي ربيع، ومرت مرور الكرام في الفيلم.

إلا أن الأغنية حلقت في سماء العالم بمجرد أن رددها لاعبو الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مؤخرا، أمام الوداد المغربي.

سطلانة ريال مدريد

أغنية سطلانه أصبحت تيمة تتغنى بها الفرق الرياضية في حال الفوز، لتصل إلى ريال مدريد الذي أصبح جماهيره يتغنون بها أسوة ببطل القرن.

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للمزيد حول تريند سطلانة ريال مدريد وأغنية الأهلي سطلانة وكيف وصلت أغنية سطلانه إلى جمهور ريال مدريد شاهد الفيديوجراف التالي:

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