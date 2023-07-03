استمرار أنخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للتعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، والتي انخفض بها المعدن الأصفر بشكل ملحوظ، والتي يبحث عنها المواطنين الراغبين في شراء الذهب لإتمام عمليات الشراء والبيع.

وذلك من خلال معرفة أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

الاونصة بيع 78,905 شراء 79,616

الجنيه الذهب بيع 17,760 شراء 17,920

الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,560,000



أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,560 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,347 جنيها.

عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,240 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,920 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,493 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,280 جنيها.

الاونصة بيع 78,905 شراء 79,616جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,760 شراء 17,920جنيه.

الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,560,000 جنيه.

ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.