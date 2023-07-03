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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو ..أحمد موسى يناشد الحكومة بهذا الأمر ويحذر هؤلاء علي الهواء..وتفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الحقوا نفسكم.. أحمد موسى يحذر هؤلاء على الهواء.. شاهد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الأرز كان يباع بـ 13 جنيها وانخفض لـ 11 جنيها، مضيفا:" المشروعات الزراعية الجديدة توفر محاصيل كثيرة.

أحمد موسى: ملايين المواطنين يشعرون بما تقوم به الدولة من انجازات ومشروعات
أكّد الإعلامي أحمد موسى، زراعة مساحة كبيرة من الأراضي على جانبي طريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط).

حسام عبدالغفار: "100 يوم صحة" قدمت نصف مليون خدمة في 6 أيام
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، آخر تطورات ما تم على الأرض في مبادرة 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن تم إطلاق المبادرة منذ 6 أيام.

أسكتي خالص.. مشاهد جديدة من مشاجرة أحمد سعد في تونس.. فيديو
عرضت قناة العربية، تقريراً مصوراً، اليوم الأحد، عن مشاجرة حامية للمطرب أحمد سعد، أمام الكاميرات في تونس، أثناء إحدى الحفلات.

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستمرار الدعم الاستثنائي المخصص علي البطاقة التموينية  لدعم المواطنين والتخفيف عليهم.

الحقوا نفسكم.. أحمد موسى يحذر هؤلاء على الهواء.. شاهد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الأرز كان يباع بـ 13 جنيها وانخفض لـ 11 جنيها، مضيفا:" المشروعات الزراعية الجديدة توفر محاصيل كثيرة.

بشرى سارة من أحمد موسى بشأن انخفاض هذه السلعة قريبا
وأكد أحمد موسى، خلال برنامج “علي مسئوليتي ” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، “900 مليون جنيه قيمة الدعم الاستثنائي المخصص علي البطاقة التموينية”، موضحا "المنحة الاستثنائية علي البطاقة التموينية ساهمت في توفير السلع للمواطنين إلي قرب نهاية الشهر".

رئيس الجالية المصرية بـ باريس: أعمال تخريب تحدث في فرنسا الآن
أكّد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن ما حدث في مصر من تخريب خلال 2011 يحدث الآن في فرنسا بعد مقتل المراهق نائل على يد الشرطة الفرنسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على أمن وأمان الوطن.

مهزلة.. أحمد موسى يرد بتعليق قوي على مشاجرة الساحل الشمالي
علّق الإعلامي أحمد موسى على مشاجرة دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن مهزلة.

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس.. تفاصيل
أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حصول مصر على الحوض العائم «فخر القناة» الذي انضم إلى ترسانة بورسعيد البحرية، لإصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة بالقناة من خلال التعاقد مع كوريا الجنوبية.

 

اسم وزارة الصحة أحمد موسى 100 يوم صحة “صدى البلد الدكتور حسام عبدالغفار الحوض العائم فخر القناة الدعم الاستثنائى

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