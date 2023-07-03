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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظافر العابدين في أحدث ظهور له.. شاهد

ظافر العابدين
ظافر العابدين

شارك الفنان ظافر العابدين، صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر ظافر في الصور، بجاذبية كبيرة خطفت قلوب الجماهير في الوطن العربي، ومصر،بإطلالة صيفية مختلفة وجذابة.

 

النجم السينمائي ظافر العابدين، الذي يعتقد الكثيرون أنه ابن عائلة متيسرة ماديًا، وانه لم يتواجه أي صعوبات فيحياته، إلا ان هذا الاعتقاد خاطئ ففي بداياته وعلى مدار 12 عام مر بظروف حياة قاسية.


 

إصابة في القدم يغير مستقبل ظافر العابدين

كان الفنان ظافر العابدين في بداية حياته لاعب كرة قدم محترف في نادي الترجي التونسي، وسافر إلى فرنسا، لكنهأُصيب بـ إصابة في القدم، توقف مستقبل ظافر الكروي، وتجعله يمر بـ سنوات بطالة، بمستقبل مجهول دون ملامح.

قضى ظافر العابدين عدة سنوات بعد إصابته في القدم، تائه، محطم، بعد ان انتهى طموحه في لعبة كرة القدم،  فأصبحلا يعلم إلى أي طريق عليه أن يسلك، وأي مجال يمكنه العمل به، وبناء مستقبله من جديد!!.


 

إصابة في القدم الترجي التونسي الفنان ظافر العابدين النجم السينمائي الوطن العربي بداية حياته نادي الترجي التونسي

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