أخبار التكنولوجيا| جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك.. وأرخص هواتف أوبو Oppo في السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Realme C30 من شركة ريلمي الصينية واحدا من أرخص هواتف الشركة حيث يناسب سعره عدد كبير من المستخدمين خاصة فئة الشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من الإمكانات الجيدة أبزها البطارية ذات السعة الكبيرة وشاشة وكاميرا جيدة.



يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق ميزة جبارة خلال الفترة المقبلة، حيث سيسمح التطبيق للمستخدمين بإرسال ومشاركة مقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية للغاية.



يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف آيفون لمشكلة إزعاج المكالمات العشوائية سواء من المسوقين عبر الهاتف وشركات الإعلانات إلى الحيل الهاتفية المراوغة، وربما تلقينا جميعًا نصيبنا العادل من المكالمات غير المرغوب فيها، ونظرًا لأن المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها أصبحت شائعة بشكل متزايد فإنه يمكن التخلص منها.



منذ أيام، أطلقت العلامة التجارية نوكيا هاتفا مميزا ينافس أفضل هواتف الأندرويد من الفئة المتوسطة الموجودة حاليا في الأسواق، حيث يتميز Nokia G42 بمواصفات فائقة للغاية أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية ذات سعة كبيرة.



خرج المؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، جاك دورسي عن صمته معقبا على قرارات المالك الجديد لـ تويتر، إيلون ماسك بعد قيامه بتقييد وصول بعض المستخدمين لتغريدات تويتر ومشاهدتها، قائلا إن “إدارة تويتر عملية صعبة، ومن السهل انتقاد القرارات من بعيد”.



يعد هاتف Oppo A16K واحدا من أرخص هواتف شركة أوبو بسعر يناسب الكثير من المستخدمين سواء من فئة الشباب أو محدودي الدخل، كما يقدم مواصفات جيدة بدءا من الشاشة و الكاميرا إلى بطارية كبيرة ومعالج يقدم أداء سريع يلبي الاحتياجات التكنولوجية الأساسية.



تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة بعد أيام قليلة، حيث من المقرر أن تصدر الشركة هواتف Honor X50 في 5 يوليو القادم، مع عدد من الإمكانات والقدرات المتميزة للغاية أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.