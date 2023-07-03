فيديو| لحظة انفجار عبوة ناسفة في جرافة لجيش الاحتلال بجنين

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، يظهر لحظة تفجير جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تشارك في العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين.

وأظهر الفيديو، انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار ، لحظة تحرك جرافة عسكرية الإسرائيلية بجانبها، ما أسفر عن تدميرها بالكامل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى ثلاثة شهداء، وإصابة 28 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقات وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، كما جرفت العديد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع.