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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطالبات تونسية بمنع أحمد سعد من الغناء في مهرجان قرطاج.. تفاصيل

أحمد سعد
أحمد سعد

يواجه الفنان أحمد سعد دعوة لمنع غنائه في حفل مهرجان قرطاج الدولي، والمعلن عنه سابقا في موعد 22 يوليو الجاري، بعد أزمته الأخيرة مع الصحافة التونسية. 

 

كان أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مهرجان قرطاج في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن أزمة حفله الذي أقيم أمس ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتخييم و الفنون و الرياضة  قد تحول دون ذلك. 

 

ويعد مهرجان قرطاج الدولي، أحد المناسبات الفنية الشهيرة التي يحرص نجوم الغناء في الوطن العربي على المشاركة بها، وكانت ستكون خطوة مهمة في سلسلة نجاحات أحمد سعد.

 

وبعدما قام بما وصفته الصحافة التونسية بإهانة المرأة، تصاعدت دعوات لإلغاء التعاقد معه، واستبداله بمطرب أو مطربة تونسية ردا على تصرفاته التي وصفت بالمسيئة. 

 

وقعت أزمة كبيرة في حفل أحمد سعد بتونس، بعدما تأخر في الصعود على المسرح، وأحيا الحفل على عجالة بحسب وصف عدد من المواقع التونسية الإخبارية، ما تسبب في غضب الجمهور. 

 

وأثناء حديثه إلى وسائل الإعلام التونسية ومحاولة توضيح ما حدث، انفعل أحمد سعد على منظمة الحفل بعدما قال إن تعاقده على الحفل لم يتضمن الحديث إلى الصحافة. 

 

ووفق عدد من المواقع التونسية، فإن رئيسة الجمعية المنظمة للحفل زكية المنصوري حينما حاولت التدخل لتنفي كلام أحمد سعد عن تعاقده، صدها بقوة ما أثار غضب الصحفيين، وطالبوه بالاعتذار. 

ولحق الصحفيون بأحمد سعد في مقر إقامته، وطالبوا بمقاطعته في حفل قرطاج، وحينما حاول العودة لتوضيح حديثه لم تسنح له الفرصة.

تعليق أحمد سعد 

 

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من احداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب". 

واستطرد أحمد سعد قائلا:" محاولة اجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للاعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي.. ونعتذر لجمهورنا الغالي واقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".
 

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