بفضل ثورة 30 يونيو والقيادة السياسية.. طفرة تكنولوجية ومعلوماتية في الخدمات

استكمالا لمسيرة التطور التكنولوجي و استراتيجية التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة المصرية وتيسيراً للخدمات المقدمة للمواطنين ، تشهد وزارة التنمية المحلية سلسلة من النجاحات والإنجازات في طريق الجمهورية الجديدة بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية فى 2014 وحتى 30 يونيو 2023 وبعض النجاحات التي تحققت بفضل ثورة 30 يونيو المجيدة.

حيث وجه الرئيس السيسى بالتوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حصاد عمل الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم في 31أكتوبر2022 وبتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن الشبكة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات ، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً الى إنه تم تنفيذ عدد 5 مركز ثابت للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظات (جنوب سيناء وبورسعيد و الإسماعيلية و السويس و الاقصر ) ، كما تم البدء في إنشاء مركز السيطرة بباقي المحافظات.

وقال "اللواء هشام آمنة "، إنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة إضافة الى التنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة على توريد مجموعة من الأجهزة لتنفيذ الحلول الفنية من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وإدارة الاشارة.

كما تم توجيه مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة بالمحافظات ، وتتابع الوزارة الموقف التنفيذي للمراكز بصورة مستمرة للعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات والانتهاء من الإنشاء والتجهيز في التوقيات الزمنية المحددة .

وعلى جانب آخر ، عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة في انشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات على غرار ما تم إنشائه في محافظتى جنوب سيناء وأسوان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية ، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة،. ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة .

وأشار اللواء هشام آمنة الى انه تم توجيه المحافظات بتوفير مبنى رئيسى أو قطعة أرض طبقاً للمواصفات المتفق عليها لتنفيذ مركز خدمات مصر بها وقد أفادوا بالاراضي المقترحة لإقامة المركز عليها ، موضحاً إنه تم الانتهاء من تنفيذ المركز في محافظتى جنوب سيناء و اسوان ، كما تم البدء فى التنفيذ بـ4 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والوادى الجديد و الغربية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة ، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.