بلوك جديد.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، صوراً من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك كاجوال مختلف، ولون شعر أحمر مميز، وخطفت الأنظار بجمالها وتفاعل معها الجمهور خلال التعليقات.

بدأت النجمة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.