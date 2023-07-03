مبادرات وتفتيش وتوعية بالسلامة والصحة المهنية.. وزارة العمل في دولة 30 يونيو

تواصل وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشر ورصد نتائج ثقافة دولة 30 يونيو في مجال العمل، وحرصها على تعزيز علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل" في إطار "بيئة عمل" لائقة وصحية.

واليوم وتزامناً مع استمرار الشعب المصري في الإحتفال بالذكرى العاشرة لـ "ثورة 30 يونيو" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي- ليس فقط- حررت البلاد من قبضة وأفكار "الجماعة الإرهابية" وإنما صنعت سياسات عملية نحو البناء والتعمير، وإقامة المشروعات العملاقة التي تخدم التنمية الإقتصاد، وتُزيد من الإنتاج، رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

ترى وزارة العمل في هذا التقرير أن ثقافة دولة 30 يونيو كانت ولا زالت حريصة على بيئة عمل لائقة وصحية، تتوفر فيها كل وسائل وشروط السلامة والصحة المهنية داخل كافة المنشآت، وتؤكد "الوزارة" أنها خلال الـ10 سنوات الماضية مارست سياسات توفير ومتابعة ملف "الصحة المهنية"، والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، وأن هناك توجيهات مستمرة من وزير العمل حسن شحاتة إلى المديريات بضرورة الاهتمام بهذا الملف، والمتابعة المستمرة لتطبيق الأحكام والقوانين، والاستمرار في سياسات التوعية للعامل وصاحب العمل.

وقالت الوزارة إنها أحكمت الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية، وقامت بالتفتيش الدوري على 359610 منشآت، وإتخذت الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر بلغت 464754 محضراً ، وأجرت 43830 قياس مخاطر بيئة عمل بالمنشآت ،وبحثت وحققت في 2318 حادث جسيم، و 1185 مرض مهني على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة أنها أعدت نظام "تفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذه على مراحل:- المرحلة الأولى..حوسبة 12 مكتب سلامة في 11 محافظة ..والمرحلة الثانية ..حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 4 محافظات هي " الإسكندرية - بورسعيد - الشرقية – الفيوم"، ليصبح عدد المكاتب المحوسب 27 مكتب سلامة..والمرحلة الثالثة : العمل على حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية باستهداف 207 مكاتب سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية جرى إعداد وتنفيذ بعض الأفلام التمثيلية، والأعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها على الوسائط الإعلامية المتنوعة، وتوقيع 14 بروتوكول تعاون مع عدد من الشركات والجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ،ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة للعاملين بهم و لطلاب الجامعات ومنها :الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق .. ومن الجامعات "عين شمس - الإسكندرية – الزقازيق –الأزهر- المنصورة - الإسماعلية –فاروس – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – قناة السويس – الأقصر – أسوان – جنوب الوادي "،وجمعية أصحاب المعاهد الخاصة .،حيث تنفيذ 11 ندوة توعية بالجامعات المختلفة استفاد منهم ما يقرب من 8000 طالب وطالبة ،و 28 ورشة عمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق استفاد منهم ما يقرب من 840 عاملاً وعاملة بالشركة.

وأشارت إلي تنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل أمنة والحد من المخاطر منها :مبادرة "المناخ مسؤوليتي" ،والتي أطلقتها منذ بداية شهر سبتمبر 2022، و بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ، وتنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في محافظات: " القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء".

كما تطرقت "الوزارة" إلى مبادرة "سلامتك تهمنا "،وقالت أن الفئة المستهدفة هي "عمال مصر" على مختلف القطاعات، وأنه تم تنفيذ 34 ندوة بمختلف المحافظات استفاد منها ما يقرب من 2184 عاملاً وعاملة، وشارك فيها اكثر من 230 منشأة، وأيضا مبادرة "أعرف/ أحمى نفسك " ،التي تستهدف المنشآت التي يعمل بها اكثر من 50 عاملاً ،حيث تنفيذ 410 ندوة بمعظم المحافظات، استفاد منها 30 ألف عامل وعاملة ،أما مبادرة "مفتش جديد" ،إستهدفت "مفتشى السلامة بمديريات العمل" ، بهدف رفع كفاءة جهاز التفتيش من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم ،حيث تم تنفيذها في 19 ندوة داخل 19 محافظات، إستفاد منها 536 مفتش ومدير مكتب ،ومبادرة "صحتك غالية علينا"،بهدف التواصل مع العمال لمنع التعرض للإمراض المهنية بكافة أشكالها ،والتوعية بالمخاطر التي تنتج عن العمليات الصناعية وتسبب الأمراض ،وتم تنفيذ عدد 35 مبادرة إستفاد منها 4000 عامل وعاملة.

وأكدت الوزارة أيضا على تنظيمها لعدد 46 مُلتقى متنوع للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام " السلامة الصحة المهنية"، شارك فيها 401 منشأة ،وحضور 3905 عامل وعاملة ،وأيضاً تنفيذ 1479 ندوة توعية بموضوعات مختلفة تخص السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل إستفاد منها 23 ألفاً و 183 عاملاً ،كما تطرقت "الوزارة" إلى تنظيمها لأسابيع السلامة والصحة المهنية والتي تهدف إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية لتحديد مدى إستيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الإلتزام بقوانين والقرارات المُنفذة للسلامة والصحة المهنية حيث تم تنظيم 22 أسبوعاً للسلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل إستفاد منها 14 ألاف و633 عاملا، وأضافت "الوزارة " أنه وفي مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية قام المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل خلال عام 2022 بتنفيذ 3235، دورة تدريبية استفاد منها 63014 مُتدربا، وقدم 1043 خدمة ميدانية وإستشارة فنية للمنشآت، وأعد ونشر 13 بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.