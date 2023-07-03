الخيال أصبح واقعا والإقلاع يقترب.. كل ما تريد معرفته عن خدمة التاكسي الطائر| تفاصيل

اقتربت سيارات الأجرة الهوائية الكهربائية من الإقلاع هذا الأسبوع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعطى المنظمون الفيدراليون لشركة طيران واحدة الضوء الأخضر لبدء رحلة اختبار نموذج الإنتاج الأولي الجديد، وأعلنت تلك الشركة، ومقرها كاليفورنيا، يوم الأربعاء أن إدارة الطيران الفيدرالية منحت طائراتها شهادة صلاحية طيران خاصة، والتي تسمح لها بالعمل في المجال الجوي للولايات المتحدة مع بعض القيود.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، أنها أصدرت الشهادة "لأغراض البحث والتطوير"، وقالت إنها منحت أيضًا واحدة لمركبة مماثلة صنعتها شركة أخرى، وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن هذه في الواقع ثالث طائرة من طراز Joby تحصل على هذه الشهادة، حيث تقوم الشركة ببناء نماذج أولية ما قبل الإنتاج وتحليقها على بعد آلاف الأميال منذ عام 2017، بحسب ما نشرته صحيفة npr الأمريكية في تقريرها عن الحدث الجديد.

رحلات تجريبية للمطار ورحلات جوية مشتركة

لكن المختلف والمهم في تلك المرة، أن تلك أول مركبة مصنّعة في المصنع تتم الموافقة عليها لرحلات تجريبية، ويوضح بلومبرج أنه حتى الآن، كان بإمكان الشركة فقط عرض نموذج أولي مصنوع يدويًا - على عكس النماذج التي تخرج الآن من خط الإنتاج، ويهدف Joby إلى بدء عمليات نقل الركاب التجارية في الولايات المتحدة في عام 2025 ، في انتظار الحصول على شهادة FAA.

ودخلت في شراكة مع خطوط دلتا الجوية لتقديم "خدمة نقل تحويلية ومستدامة من المنزل إلى المطار" للمنشورات ، ومن المقرر إطلاقها أولاً في نيويورك ولوس أنجلوس، وهذا يعني أن العملاء في تلك المدن سيكونون قادرين على حجز مقعد لرحلات التاكسي الجوي من وإلى المطارات عند حجز رحلات دلتا ، كما تقول الشركات، ويُظهر رسم متحرك على موقع Joby الإلكتروني إحدى هذه الرحلات ، من مهبط للطائرات العمودية في وسط مدينة مانهاتن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، استغرق سبع دقائق (مقابل 49 دقيقة بالسيارة).

ومن المنتظر أن تكون رحلات التاكسي تحت إعلان "خدمة مشاركة رحلات جوية، فوفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكة، فإنه بالإضافة إلى رحلات المطار، تعلن جوبي عن سيارات الأجرة الجوية الخاصة بها على أنها "خدمة مشاركة رحلات جوية" يمكن للعملاء حجزها من خلال أحد التطبيقات ، كبديل للنقل البري - على الأقل من بعض النواحي، ويقول موقعها على الإنترنت: "السفر معنا قد يكون أشبه بدخول سيارة دفع رباعي أكثر من ركوب طائرة"، ولكن، كما قال منظمو السلامة وخبراء التخطيط الحضري لـ NPR ، هناك الكثير مما يجب أن يحدث قبل ذلك الحين - والعديد من الأسئلة المتعلقة بإمكانية الوصول والاستدامة التي يجب معالجتها على طول الطريق.

ما هو التاكسي الطائر؟

تُعرف بدائل Jetson-esque هذه تقنيًا باسم طائرات eVTOL ، والتي تعني "الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي"، يقول جوبي إن طائرتهم مصممة لنقل أربعة ركاب وطيار واحد بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 150 ميلًا بشحنة واحدة، وتقول الشركة إنها ستكون أكثر هدوءًا من طائرات الهليكوبتر - وبأسعار معقولة أيضًا.

صرح مؤسس Joby والرئيس التنفيذي جيوبين بيفيرت، أن الشركة تأمل في بدء الخدمات بمتوسط ​​سعر يبلغ حوالي 3 دولارات لكل ميل - مقارنةً بسيارة الأجرة أو Uber - وفي النهاية نقل ذلك إلى أقل من دولار واحد لكل ميل، وقال بيفيرت: "هدفنا هو أن نكون منافسين فعليًا مع تكلفة النقل البري، ولكن أن نوصلك إلى وجهتك ... أسرع بخمس مرات مع تجربة أفضل بشكل كبير"، وتعمل العديد من شركات eVTOL بشكل وثيق مع صانعي السيارات لجعل منتجاتهم حقيقة واقعة.

ماذا حدث بعد ذلك؟

كشفت جوبي النقاب عن أول طائرة تخرج من خط الإنتاج التجريبي في مارينا، كاليفورنيا، أمام حشد من الموظفين والضيوف بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الأسبوع الماضي، وقال بيفيرت في بيان: "إنجاز اليوم هو تتويج لسنوات من الاستثمار في عملياتنا وتقنياتنا ويمثل خطوة رئيسية في رحلتنا نحو زيادة الإنتاج"، وعلى الرغم من المعالم الرئيسية لهذا الأسبوع ، يقول بيفيرت إن الشركة لا تزال في "مرحلة الزحف" من رحلتها.

ووفقًا لـ Bevirt ، يمتلك خط التصنيع التجريبي حاليًا القدرة على بناء "بضع عشرات من الطائرات سنويًا"، ويقول إن Joby يعمل مع الولايات لاختيار موقع للمرحلة الأولى من التصنيع ، حيث يمكنه زيادة هذا العدد إلى المئات، وقبل أن تصبح سيارات الأجرة الجوية متاحة لرحلات المطار المشتركة ، فإنهم ذاهبون إلى الجيش الأمريكي، وسيتجه العديد منهم إلى قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا العام المقبل كجزء من عقد جوبي بقيمة 131 مليون دولار مع القوات الجوية الأمريكية، حيث سيتم استخدامها "لإثبات مجموعة من حالات الاستخدام اللوجستي المحتملة ، بما في ذلك نقل البضائع والركاب".

التعميم بـ2024.. وأولمبياد باريس ستكون البداية بأوروبا

تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها تستعد بثبات لسفر التاكسي الجوي ليصبح حقيقة - على الأقل ، في مرحلة ما، وفي مايو، أصدرت الوكالة مخططًا محدثًا للمجال الجوي وتغييرات الإجراءات لاستيعاب هذا النوع من الطائرات، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت قاعدة شاملة لتدريب واعتماد الطيارين، وتقول إنها ستصدر خطة تنفيذ الشهر المقبل توضح كيف يمكن لجميع جهودها أن تساعد الصناعة على التوسع بأمان، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: "السلامة ستحدد الجدول الزمني للشهادة، لكن يمكننا أن نرى سيارات الأجرة الجوية في السماء بحلول عام 2024 أو 2025".

يبدو أن شركة Joby، واحدة من مجموعة شركات ستتنافس بهذا المجال، حيث قال المرشح الأوفر حظًا آخر، آرتشر، في وقت سابق من هذا الشهر إنه - وشريكه ، صانع السيارات Stellantis - ينتقلان من مرحلة "المفهوم" إلى مرحلة "التنفيذ" ، مع منشأة التصنيع التي تتخذ من جورجيا مقراً لها والتي من المقرر أن تبدأ العمل بحلول منتصف عام 2024، فيما تعمل شركات في دول أخرى ، بما في ذلك ألمانيا والصين ، على مركبات مماثلة، ويمكن أن تشهد أوروبا انطلاق سيارات الأجرة الطائرة قريبًا نسبيًا، حيث يأمل المسؤولون الفرنسيون في تقديم أسطول صغير منهم للأشخاص الذين يحضرون أولمبياد باريس الصيف المقبل.

هل الأغنياء .... من سيطير أولاً؟

يصف Joby نفسه بأنه يوفر "طريقة أسرع وأنظف وأكثر ذكاءً لنقل الأشخاص خلال حياتهم" ، مع "بديل صديق للبيئة للقيادة التي يمكن حجزها بلمسة من التطبيق"، ولكن الخبراء يقولون إن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا النوع من وسائل النقل سيكون متاحًا لأي شخص يريد قضاء وقت أقل في حركة المرور في ساعة الذروة، ويقول دانيال سبيرلينج ، الرئيس المؤسس لمعهد السياسات للطاقة والبيئة والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، إنه ابتكار رائع لمن يمتلكون الوسائل .

لكنه يكتب في رسالة بريد إلكتروني أن الصناعة تواجه تحديات ، ومنها أن الأغنياء يحلقون فوق بقيتنا كأشخاص عاديين، ونظرًا لأن هذا النوع من النقل من المرجح أن يتم توفيره بشكل أساسي من قبل شركات القطاع الخاص ، فهناك مخاوف من أنه سيستبعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، كما تقول بيترا هورتادو ، مديرة الأبحاث والاستبصار في جمعية التخطيط الأمريكية .

وقالت لـ NPR عبر البريد الإلكتروني: "ما لم تكن هناك آليات تمويل لجعل هذا خيارًا ميسور التكلفة للجميع ، ودمجه في أنظمة النقل الحالية ، لا أعتقد أنه سيكون متاحًا للجميع" ، مضيفة أن الحكومات المحلية قد لا يكون لديها قل في كيفية عملهم لأن السماء تنظمها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ويشير هورتادو أيضًا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه وصف سيارات الأجرة الجوية بأنها مستدامة ، فإن ذلك يعتمد على كيفية استخدامها.