اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رباعي منتخب مصر الأولمبي ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكشف "كاف" عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبا بعد اختتام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

رباعى المنتخب الأولمبى في التشكيل المثالى لدور المجموعات بأمم أفريقيا

ووقع الاختيار على الرباعي المصري "حمزة علاء وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل" ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتصدر منتخب مصر الأولمبى المجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره الغينى غدا في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".