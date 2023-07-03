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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك عنيفة.. قائد القوات البرية الأوكرانية يكشف عن كارثة تهدد الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر ميرسكي، عن وقوع معارك عنيفة في اتجاه باخموت، مشيرا إلي وجود تهديد كبير من جانب القوات الروسية بشن هجوم على تشاس يار التي تسيطر عليها كييف.

وحسب صحيفة “برافدا” الأوكرانية، قال سيرسكي: “لقد أصبح اتجاه باخموت مرة أخرى ساحة للأعمال العدائية النشطة.. الوضع مشتعل جدا هناك الآن".

وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية، إلى أن هناك تهديدا بشن هجوم على تشاس يار، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من باخموت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني يحرز تقدما في هجومه المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

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وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”: “كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية.. لكننا نحرز تقدم، نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا، وكل من يقودون هذه الحرب لانتصار أوكرانيا!”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه لا تأثير لأحداث تمرد فاجنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا.

باخموت كييف روسيا أوكرانيا

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