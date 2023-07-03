زيادة حصيلة الضريبة العقارية هذا العام.. احسب ضريبة منزلك

تستهدف الموازنة الجديدة، والتي بدء تطبيقها مع بداية الشهر الجاري، الوصول إلى 7.7 مليار جنيه، من الضريبة العقارية في العام المالي 2023/2024، بما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسحب ما ورد بالموازنة والبيان المالي الذي عرض على مجلس النواب قبل إقرار تلك الموازنة.

وتأتي الحصيلة المستهدفة من الضريبة العقارية، من خلال تحديث الخائط الجغرافية للكناطق السكنية التي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.

وبالتزامن مع استهداف الحكومة زيادة حصيلة الضريبة العقارية، نستعرض في السطور التالي، كافة التفاصيل المتعلقة بـ الضريبة العقارية سواء من حيث موعد تحصيلها أو قيمتها، وكذلك المباني المعفاة منها.

المطبق عليهم الضريبة العقارية

وحدد القانون، الخاضعون للضريبة العقارية، وهي الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتسدد لمأمورية الضرائب، حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية، فقد ألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة بالقانون.

ولا يخضع المستأجرون كذلك للضريبة العقارية، إلا لو كانوا يزاولون نشاطًا وأعمالًا تجارية، حيث لم ينص القانون على إخضاعها إياها، لكن قانون الإجراءات الضريبة الموحد نص على أن كل منتفع بعقار في مزاولة نشاطها تجاريًا، يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

كما حدد القانون الشقق المعفاة من الضريبة العقارية، وفقا لشروط معينة جاءت كالتالي:

يتم إعفاء المباني العقارية التي تستخدم كسكن رئسيسي للأسر، لكن وضع القانون شرطًا بأن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، أي أقل من 2000 جنيه، والتي تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوي، تعفى من الضريبة، ما زاد عن ذلك تخضع للضريبة العقارية.

قانون الضريبة العقارية حدد أيضا مجموعة من الحالات أخرى يتم فيها الإعفاء من الضريبة العقارية، ومنها الأراضي والمباني المملوكة للدولة، ومباني الأحزاب والمقرات الدينية والجمعيات الأهلية، والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح الحكومة.

لكم هل ينم الإعفاء مباشرة من الضريبة العقارية، أم أن هناك إجراءان دجيب أن تتخذ وفقًا للقانون لتطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية؟

إجراءات الإعفاء من الضريبة العقارية

وللاعفاء من الضريبة العقارية، يجب القيام بعدة اجراءات معينة، حدد القانون، تتمثل في تقديم نمو1ج 6 وبيات الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، كما يتضمن البيان كافي ة الوحدات التي يمتلكها المكلف وينتفع بها على مستوى الجمهورية.

موعد تحصيل الضريبة العقارية

كما حدد القانون موعد تحصيل الضريبة العقارية، ووضع لها حد أقصى، وإلا يتم توقيع غرامة عليه حال التأخير.

ونص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تحصل الضرائب بشكل عام على قسطين، ويجوز تحصيلها على قسط واحد، وهي تتم ما بين يونيو وديسمبر.