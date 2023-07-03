عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة حصيلة الضريبة العقارية هذا العام.. احسب ضريبة منزلك

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

تستهدف الموازنة الجديدة، والتي بدء تطبيقها مع بداية الشهر الجاري، الوصول إلى 7.7 مليار جنيه، من الضريبة العقارية في العام المالي 2023/2024، بما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسحب ما ورد بالموازنة والبيان المالي الذي عرض على مجلس النواب قبل إقرار تلك الموازنة.

وتأتي الحصيلة المستهدفة من الضريبة العقارية، من خلال تحديث الخائط الجغرافية للكناطق السكنية التي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.

وبالتزامن مع استهداف الحكومة زيادة حصيلة الضريبة العقارية، نستعرض في السطور التالي، كافة التفاصيل المتعلقة بـ الضريبة العقارية سواء من حيث موعد تحصيلها أو قيمتها، وكذلك المباني المعفاة منها.

المطبق عليهم الضريبة العقارية

وحدد القانون، الخاضعون للضريبة العقارية، وهي الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتسدد لمأمورية الضرائب، حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية، فقد ألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة بالقانون.

ولا يخضع المستأجرون كذلك للضريبة العقارية، إلا لو كانوا يزاولون نشاطًا وأعمالًا تجارية، حيث لم ينص القانون على إخضاعها إياها، لكن قانون الإجراءات الضريبة الموحد نص على أن كل منتفع بعقار في مزاولة نشاطها تجاريًا، يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

كما حدد القانون الشقق المعفاة من الضريبة العقارية، وفقا لشروط معينة جاءت كالتالي:

يتم إعفاء المباني العقارية التي تستخدم كسكن رئسيسي للأسر، لكن وضع القانون شرطًا بأن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، أي أقل من 2000 جنيه، والتي تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوي، تعفى من الضريبة، ما زاد عن ذلك تخضع للضريبة العقارية.

قانون الضريبة العقارية حدد أيضا مجموعة من الحالات أخرى يتم فيها الإعفاء من الضريبة العقارية، ومنها الأراضي والمباني المملوكة للدولة، ومباني الأحزاب والمقرات الدينية والجمعيات الأهلية، والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح الحكومة.

العقارية : إعفاء هذه المباني من الضريبة | فيديو

قرار جديد.. شرطان لإعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية.. تسدد قبل يوليو

لكم هل ينم الإعفاء مباشرة من الضريبة العقارية، أم أن هناك إجراءان دجيب أن تتخذ وفقًا للقانون لتطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية؟

إجراءات الإعفاء من الضريبة العقارية

وللاعفاء من الضريبة العقارية، يجب القيام بعدة اجراءات معينة، حدد القانون، تتمثل في تقديم نمو1ج 6 وبيات الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، كما يتضمن البيان كافي ة الوحدات التي يمتلكها المكلف وينتفع بها على مستوى الجمهورية.

موعد تحصيل الضريبة العقارية

كما حدد القانون موعد تحصيل الضريبة العقارية، ووضع لها حد أقصى، وإلا يتم توقيع غرامة عليه حال التأخير.

ونص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تحصل الضرائب بشكل عام على قسطين، ويجوز تحصيلها على قسط واحد، وهي تتم ما بين يونيو وديسمبر.

الضريبة العقارية الضريبة العقارية 2023 حساب الضريبة العقارية زيادة الضريبة العقارية الموازنة الموازنة الجديدة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

التطبيق بدأ .. زيادة 25% لـ معاش تكافل وكرامة 2023 رسميًا

منها تلقي الأموال.. أفعال حظرها القانون على موظفي الضرائب

العقارية : إعفاء هذه المباني من الضريبة | فيديو

الضرائب: كل مالك عقار ملزم بسداد الضريبة العقارية ولا التزام على المستأجرين

قرار جديد.. شرطان لإعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية.. تسدد قبل يوليو

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

السعودية .. بيان عاجل من هيئة الزكاة بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا عمره 14 سنة.. ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ