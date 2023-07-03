عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية عقب أحداث جنين

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا.

وقد طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث مخيم جنين، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

وقد عقدت القيادة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان، إنه “يجب على جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.. ونؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان: “قررت القيادة الفلسطينية، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني”، داعية “الأمناء العامين للفصائل لاجتماع طارئ”.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين وحاصرت مدرعة المدينة من عدة محاور وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم. كما استولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية جنين بالضفة الغربية وزارة الخارجية الفلسطينية مدينة جنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني الخارجية الفلسطينية السلطة الفلسطينية الضفة الغربية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

ترشيحاتنا

المدير الرياضي لبيراميدز : الأهلي اقترب من الدوري

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

كارثة تعيشها القارة العجوز| مروجو المخدرات يسيطرون على موانئ أوروبا.. وقائع مرعبة

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ