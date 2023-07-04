الصحة: أجرينا حوالي 2 مليون عملية في قوائم الانتظار.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الصحية هدفها هو المصارعة في تقديم الخدمة الصحية، موضحا أن المبادرات الصحية حققت أرقام مميزة، إذ أنه تم إجراء مليون و700 ألف عملية في قوائم الانتظار، وتم عمل مسح سمعي لأكثر من 4 مليون طفل، فضلا عن أكثر من 10 مليون في مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن يوجد تأثير للمبادرات الصحية غير مباشر، وهو تأثير المبادرات على الصحة العامة للمجتمع، على سبيل المثال معدل انتشار الأنيميا بين طلاب المدارس قل منذ عام 2019، بعد مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على الانيميا بنسبة 25%.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي ساهم كثيرا مع سيدات كثيرة في العلاج، إذ أنه تم اكتشاف المرض لدى 70% من السيدات في المراحل الأولى، واكتشافه في هذه المراحل يساوي نسبة شفاء تزيد عن 99%.



واستكمل، أن معدلات وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات قبل المبادرات كانت 29%، وبعد المبادرات انخفضت لـ 18%، ومعدلات وفيات الرضع كانت 25% قبل المبادرات الصحية، ولكن بعدها أصبحت 16.2%، ومعدلات وفيات الأمهات كانت قبل المبادرات 39% وبعد المبادرات أصبحت 17%.