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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزلت تاني.. هزة قوية فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء

صدى البلد

انخفضت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، في الأسواق ، وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك،  وهذا بعد انخفاض كبير شهدته أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة ، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 54 جنيهًا بعدما وصل سعرها إلي 59 جنيهًا منذ أسبوع 


 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 69 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.
 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الأعلاف اليوم

أما عن أسعار الأعلاف سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13300 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11200 جنيه، صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 31 ألف جنيه.

وسجل علف بادي 23% سعر يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيه إلى 22450 جنيهًا، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا. 

 

أسعار البط

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 74 إلى 80 جنيهًا.


يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم


وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 118 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.
 

وسجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 117 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها. 
 

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