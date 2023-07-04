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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبدالرازق برفقة يسرا في أحدث ظهور.. شاهد

غادة عبد الرازق برفقة
غادة عبد الرازق برفقة يسرا

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

 

وتألقت غادة عبدالرازق برفقة الفنانه يسرا بإطلالة لافتة، من داخل الطائرة وعلقت:"احبك كثيرا".

 

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسنصالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعددكبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة 

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلتالتلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق
 
ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم،بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاجمحمد عبدالحميد.

قصة فيلم جوازة بالعافية

وتجسد غادة عبد الرازق به شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدممنذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.


 

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