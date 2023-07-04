جنين.. السكان يخلون المخيم ونتنياهو: العملية مستمرة طالما تطلب الأمر

دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في اليوم الثاني من التوغل الذي قتل فيه 9 فلسطينيين وجرح العشرات.

وقالت وسائل إعلام إن جرافات وآليات عسكرية تستعد للدخول إلى المدينة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو إن العملية ستستمر طالما تطلب الأمر.

فيما دعت الجماعات الفلسطينية إلى الوحدة.

وقتل الجيش الإسرائيلي أمس، الاثنين، تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ثمانية منهم في مخيم جنين، حيث ينفذ عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.

ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم

وأفاد مسئول فلسطيني بأن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدأ الجيش الإسرائيلي الاثنين عملية كبيرة في المنطقة الواقعة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وتشن إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الاثنين بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وقال وزير الخارجية إلاسرائيلي إيلي كوهين إن القوات الإسرائيلية تضرب "بقوة كبيرة" منطقة جنين.