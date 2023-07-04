عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 ملايين و252 ألف مصل وزائر للمسجد الحرام خلال أسبوع

صدى البلد

كشفت وكالة رئاسة المسجد النبوي، من خلال تقريرها الأسبوعي، أنها استقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ, أكثر من 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، كثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 271.173 ألف زائر للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى 75.529 ألف مصل بالروضة الشريفة.

وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من 6.782 ألفامن المواقع المخصصة لكبار السن، و14.766 ألف من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى توزيع 46.138 ألف من الهدايا، واستفادة أكثر من 64.703 آلاف من التوعية الميدانية، و11.534 ألف من خدمة الإرشاد الديني، و4.279 ألفا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و17.65 ألف مستفيد من خدمات المعارض، و3.001 ألف مستفيد من خدمة التواصل باللغات، و10.158 ألف مستفيد من خدمة المكتبات، و115.090 ألف مستفيد من خدمة التنقل، و8.296 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني، كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من 203.294 عبوة ماء زمزم، و426.457 ألف وجبة إفطار.

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

طقس السعودية اليوم.. هطول أمطار بمنطقتي عسير وجازان

المسجد النبوي ذي الحجة مصل وزائر ضيوف الرحمن وكالة رئاسة المسجد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

شاومينج ينشر إجابة امتحان الاستاتيكا بعد 46 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب الطلبة بتظليل الإجابة في البابل شيت مباشرة

الرئيس السيسي يصدر قرران جمهوريان بنقل قضاة

الجامعة العربية تحذر من مساعي الاحتلال لتقسيم الحرم الأقصى: لا يمكن تحمل تبعاته

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

حجازي يطمئن على مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم ويتأكد من وضوح الاسئلة

من هو السفير التركي الجديد لدى القاهرة.. بروفايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ